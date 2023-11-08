"جودة التعليم": زيارات لـ600 مدرسة على مستوى الجمهورية بالعام الدراسي الحالي

أكد الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء أن الهيئة بدأت أكبر حركة زيارات لاعتماد المؤسسات والبرامج المتقدمة للاعتماد للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 بجميع محافظات مصر بالاستعانة بـ3000 مراجع خارجي.

وأضاف عشماوي أن الهيئة ستقوم بزيارة ما يقرب من 600 مدرسة موزعة على محافظات مصر في كافة المراحل التعليمية.

كما تقوم الهيئة بإجراء زيارات اعتماد للكليات والبرامج المتقدمة بـ30 جامعة حكومية وخاصة ومعاهد عليا، وعلى مستوي التعليم الازهري ستقوم الهيئة بزيارات المراجعة الخارجية لاعتماد وتجديد اعتماد 3 كليات، و5 برامج بكليات جامعة الازهر، كما سيتم زيارة ما يقرب من 220 معهد أزهري على مستوي محافظات مصر.

وأكد عشماوي أن الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والازهر الشريف تسعي إلى مضاعفة اعداد المؤسسات المتقدمة للاعتماد للوصول الي مجتمع تعليمي قائم بأكمله على معايير الجودة العالمية للارتقاء بمخرجات التعليم المصري في كافة مراحله.