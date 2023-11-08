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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وصول 63 الف طن قمح روسي لميناء سفاجا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أنها شهدت نشاطا في حركة الملاحة البحرية  وحركة تداول البضائع،  حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 71000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 534 شاحنة و84 سيارة ، وشملت حركة الواردات 67000 طن بضائع ، 363 شاحنة و73 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع ، 171 شاحنة و11 سيارة . 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة ESNA  وعلى متنها 63 الف طن قمح روسي  حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغ الشحنة و السفينتين دليلة والحرية.  

وشهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية ( وصول / سفر ) للسفينة بوسيدون اكسبريس ،  كما شهد ميناء نويبع تداول 1700 طن 175 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج ..
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1035 راكب بموانيها .
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري