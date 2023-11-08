بدء صلاة الجنازة على جثمان والدة الفنانة سلوى محمد على بمسجد النور

بدأت منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان والدة الفنانة سلوى محمد على بمسجد النور بالعباسية، حيث وافتها المنية مساء أمس الثلاثاء.

وكان قد وصل الجثمان قبل قليل إلى المسجد ، في حضور الفنانة سلوى محمد على وعدد من الاصدقاء الاقارب ، وذلك لتشيعه إلى مثواه الأخير بعد انتهاء صلاة الجنازة.

وأعلن مساء أمس المنتج صفى الدين محمود على فيس بوك وفاة والدة الفنانة سلوى محمد على، كاتبا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد على، صلاة الجنازة غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر فى مسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".