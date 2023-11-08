استمرار تنفيذ الحملات اليومية لإزالة مخالفات البناء في الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

حيث قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بإزالة الإعلانات غير المرخصة بالمدينة حفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى للمدينة.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية حملة مكبرة لتنفيذ إزالة فورية في المهد لغرفة وسور مقامين بالمخالفة داخل الحيز العمراني بقرية الجلالية التابعة للوحدة المحلية بالحلوات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بمعاينة الشوارع التي سيتم رصفها بالمدينة وإزالة كافة المطبات والعقبات التي تعوق خطة العمل بالشوارع حيث تم إزالة الإشغالات الموجودة تمهيداً لتسليم الشوارع استعداداً للرصف ووضع الإنترلوك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2023 - 2024 للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق باستكمال أعمال التطوير الجارية بشارع أحمد إسماعيل بالقومية، حيث يتم إزالة القشرة الأرضية للأرصفة قبل تركيب بلاط الإنترلوك، وذلك حفاظا على المظهر العام والجمالي للشوارع.