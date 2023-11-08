أبطال أوروبا.. فينيسيوس ورودريجو يقودان التشكيل المتوقع للريال أمام سبورتينج

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء نحو ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، حيث يستضيف فريق ريال مدريد الإسبانى، نظيره سبورتينج براغا البرتغالي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق الملكى على ملعب "الملعب البلدى براجا"، بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الماضية، احرزهم رودريجو، جود بيلينجهام للريال، وألفارو دجالو لسبورتينج براجا.

وجاء التشكيل المتوقع للفريق الملكى كالتالى:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - ديفيد ألابا - ناتشو فيرنانديز - داني كارفاخال

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - إبراهيم دياز - توني كروس - فيدي فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جويس.

ويغيب الإنجليزى جود بيلينجهام عن اللقاء، بسبب معاناته من إصابة في الكتف خلال مواجهة رايو فاليكانو الأخيرة بالليجا، وسيلعب الإسباني إبراهيم دياز بدلا منه.

ويبحث ريال مدريد الإسبانى، حامل اللقب 14 مرة، عن حجز بطاقة التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما حقق 3 انتصارات كاملة، ليتصدر المجموعة الثالثة بفارق 3 نقاط عن نابولي الذي يستقبل يونيون برلين، متذيل الترتيب دون نقاط.

ويأمل بارجا لتحقيق مفاجأة، بتعييّن مراقب لاحتواء الإنجليزي جود بيلينجهام صاحب الهدف الثاني في مباراة الذهاب، وثنائية رائعة في مرمى برشلونة قلب فيها نتيجة كلاسيكو الدوري الإسباني .