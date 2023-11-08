وزير النقل يشهد توقيع برتوكول تعاون ومذكرة تفاهم في مجال تطوير الموانئ

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وبحضور المهندس ربيع المجيدي وزير النقل التونسي والسفير كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، علي هامش فعاليات اليوم الرابع والختامي للدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023.

علي هامش فعاليات اليوم الرابع والختامي للدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023 والذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت شعار توطين صناعة وسائل النقل في مصر.

وشهد وزير النقل التوقيع على برتوكول تعاون بين الشركة القابضة المصرية للنقل البحرى والبرى إحدى شركات وزارة النقل وشركة المجموعة المتحدة للتنمية بموريتانيا في مجال تطوير الموانى، حيث قام بتوقيع البرتوكول كل من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري وتامر محمد الحمزاوي العضو المنتدب التنفيذي رئيس لشركة المجموعة المتحدة للتنمية بموريتانيا.

ويهدف هذا البروتوكول إلى تعظيم التعاون في مجال النقل البحري مع الدول الأفريقية ومنها دولة موريتانيا ممثلة فى إدارة ميناء "تاليت" وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص المصرى ممثلة في شركة المجموعة المتحدة للتنمية وخاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في قطاع النقل البحري، حيث سيتم الاستعانة بالخبرات المصرية فى مجال النقل البحري نظرا لما تملكه مصر من كوادر ومتخصصين على أعلى مستوى في هذا المجال، وكذلك تنفيذ الشركات المصرية لمجموعة من المشروعات التى تؤكد عمق العلاقات بين الدولتين.

وأوضح وزير النقل أن هذا التوقيع ياتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى رئيس موريتانيا خلال اللقاء الذى جمع بينهما فى القاهرة فى يونيو الماضى وإجراء محادثات ثنائية هدفها زيادة التعاون بين البلدين فى المجالات التجارية وتكوين لجنة مشتركة على الصعيد الاقتصادى والاستثمارى وتطوير المواني ومجالات الثروة السمكية والعديد من المجالات الأخرى التى تفيد البلدين وتؤدى لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات .

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري و جامعة ولاية ميزوري الأمريكية، وقد قام بالتوقيع كل من الدكتورعمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات وزارة النقل المصرية والدكتورخالد خلاف الرئيس التنفيذي لمجموعة IBDL للتعلم ممثل جامعة ولاية ميزوري – الولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح وزير النقل بأن مذكرة التفاهم تشمل تصميم وتنفيذ برنامج تطوير القيادات التنفيذية المتقدم، والذي يُعَد الأول من نوعه في تأهيل القادة من الصف الثاني للعمل في المؤسسات الحكومية. كما يتميز البرنامج باستخدام أحدث أساليب التعليم التنفيذي، حيث أكد الوزير أن هذه المذكرة تعكس التزام الشركة بتطوير مواردها البشرية وتعزيز كفاءة فرق العمل في مجالي النقل البحري والبري حيث يجمع بين دراسة النظريات العصرية في مجال إدارة الأعمال وتوجيهها نحو التطبيقات العملية. ويهدف هذا البرنامج إلى توجيه الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وتنفيذ مجموعة من مشروعات التطوير المؤسسي التي تعزز من تحقيق تلك الأهداف.

جدير بالذكر أن المركز الدولي للقيادة بجامعة ولاية ميزوري يُعَد الذراع الدولي للجامعة وقدم خدماته بنجاح للهيئات والجامعات في منطقة الشرق الأوسط على مدار أكثر من خمسة عشر عامًا، من خلال شراكته الاستراتيجية مع شركة الرخصة الدولية لقيادة الأعمال، ونجح المركز في تطوير وتأهيل الآلاف من القيادات الاحترافية في المنطقة بأكملها.