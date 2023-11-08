مسئول فلسطيني: الرأي العام الإسرائيلي لا يثق في وعود حكومته

قال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، إنّ الرأي العام الإسرائيلي لا يثق في وعود حكومته بشأن استعادة المحتجزين.

وذكر "فارس" في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أننا نُكثف الاتصالات مع العديد من المؤسسات الدولية للوقوف عند مسؤولياتها لكبح جماح الاحتلال الإسرائيلي، وطالب بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي ووقف إطلاق النار على قطاع غزة.

وأشار إلى أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي، 7 أكتوبر الماضي، جرى اعتقال أكثر من 2400 شحص، كما قطعت سلطات الاحتلال الكهرباء وسحبت المواد الغذائية من الأقسام وتطور الأمر إلى الاعتداءات الجسدية.

وفيما يتعلق بالعدد الإجمالي للأسرى، أوضح "فارس" أنّ العدد الإجمالي وصل إلى 7700 أسير، وارتكزت عمليات الاعتقال في عدد من محافظات نابلس، جنين، والقدس، ورافق ذلك مداهمات واعتقالات وعمليات تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم وتطبيق سياسة العقاب الجماعي.