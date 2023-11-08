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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مطاي يتابع منافذ بيع السلع والمنتجات بالمدينة والقرى

متابعة مستمرة لعمل
متابعة مستمرة لعمل منافذ بيع السلع والمنتجات
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تفقد   المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي اليوم الأربعاء   منافذ ومعارض السلع الغذائية بالمركز والقري والمقامة بالتعاون مع الجمعيات الاهلية ورجال المجتمع المدني

وتابع رئيس المركز منافذ بيع السلع الغذائية المقامة بالمدينه والقري  للتأكد من العمل بالاسعار المخفضة طبقا لمبادرة تخفيض الاسعار، والتأكد من وضع لافتات الاسعار المخفضة علي السلع المعروضة وتم المرور علي منافذ البيع بالقري و المدينة
وأكد رئيس المركز  اهتمام ا اللواء الوزير اسامة القاضي محافظ المنيا  بسرعة مواجهة ارتفاع الأسعار، لتخفيف الأعباء على المواطنين. 
كما وجه بتكثيف الحملات الرقابية في المركز بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وادارة التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية من تخفيض أسعار السلع، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع أسعارها ، مشيراً إلى أن التخفيضات تصل الي 30% للسلع.

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مبادرة تخفيض الأسعار محافظ المنيا مواجهة ارتفاع الأسعار مطاي المحاسب هشام فايز رئيس مدينة مطاي