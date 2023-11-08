رئيس مطاي يتابع منافذ بيع السلع والمنتجات بالمدينة والقرى

تفقد المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي اليوم الأربعاء منافذ ومعارض السلع الغذائية بالمركز والقري والمقامة بالتعاون مع الجمعيات الاهلية ورجال المجتمع المدني

وتابع رئيس المركز منافذ بيع السلع الغذائية المقامة بالمدينه والقري للتأكد من العمل بالاسعار المخفضة طبقا لمبادرة تخفيض الاسعار، والتأكد من وضع لافتات الاسعار المخفضة علي السلع المعروضة وتم المرور علي منافذ البيع بالقري و المدينة

وأكد رئيس المركز اهتمام ا اللواء الوزير اسامة القاضي محافظ المنيا بسرعة مواجهة ارتفاع الأسعار، لتخفيف الأعباء على المواطنين.

كما وجه بتكثيف الحملات الرقابية في المركز بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وادارة التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية من تخفيض أسعار السلع، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع أسعارها ، مشيراً إلى أن التخفيضات تصل الي 30% للسلع.

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