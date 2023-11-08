في مثل هذا اليوم.. إلغاء عقوبة الإعدام بالمملكة المتحدة وإعلان الطوارئ بفرنسا

في الثامن من نوفمبر،نقدم لك نظرة موجزة عن ما جرى في هذا اليوم عبر تاريخ العديد من السنوات، فإنه يمثل يوماً مهمًا حافلًا بالأحداث التاريخية والسياسية والاجتماعية التي ساهمت في تشكيل مسار العالم.

و نستعرض معًا مجموعة متنوعة من الأحداث التي وقعت في يوم الثامن من شهر نوفمبر خلال سنوات مختلفة، مما يُظهر التنوع والغنى التاريخي والثقافي الذي يرتبط بهذا التاريخ المميز.

1620

في هذا اليوم عام 1620، وقعت معركة الجبل الأبيض قرب مدينة براغ، وهي الصراع الأول في حرب الثلاثين عامًا التي جمعت بين الكاثوليك والبروتستانت. انتصر الجيش الإمبراطوري بقيادة فرديناند الثاني في هذه المعركة.

1687

تم عزل السلطان محمد الرابع من حكم الدولة العثمانية في هذا اليوم من عام 1687.

1793

حكومة الثورة الفرنسية فتحت أبواب قصر اللوفر في باريس كمتحف للعموم.

1864

تم تحديث نظام إدارة الولايات في الدولة العثمانية في هذا اليوم من عام 1864.

1889

وقع انضمام ولاية مونتانا إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية رقم 41.

1901

حدثت اشتباكات دموية في أثينا بعد ترجمة الأناجيل إلى اللغة اليونانية الشعبية.

1942

حكومة فيشي في فرنسا قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة خلال ذروة الحرب العالمية الثانية.

1960

جون كينيدي انتخب رئيسًا للولايات المتحدة في هذا اليوم عام 1960.

1965

في هذا اليوم، تم إلغاء عقوبة الإعدام رسميًا في المملكة المتحدة وتأسيس إقليم المحيط الهندي البريطاني.

2004

أكثر من عشرة آلاف جندي أمريكي مدعومين بالقوات الجوية بدأوا بحصار مدينة الفلوجة العراقية.

2005

تم الإعلان عن حالة الطوارئ في فرنسا بسبب الاضطرابات في ضواحي باريس.

2006

وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد استقال من منصبه بعد هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.

2015

إعصار ميج يضرب سقطرى اليمنية في بحر العرب ويتجه نحو عدن وأبين.

هذه الأحداث تمثل مجموعة متنوعة من الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم خلال مختلف السنوات.