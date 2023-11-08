بالصور.. تنظيم 33 معرض ملابس وأثاث فى 9 محافظات

نجحت جمعية الأورمان، تحت رعاية مديريات التضامن الاجتماعى، فى تنظيم 16 معرض أثاث وأجهزة كهربائية، فضلا عن تنظيم 17 معرضا لتوزيع الملابس الجديدة بمحافظات (الجيزة - كفرالشيخ - بني سويف - المنوفية - الشرقية - الغربية - الفيوم – البحيرة - المنيا)، وذلك لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم حيث تم تنظيم المعارض ودعوة الأسر بصحبة أطفالهم والاحتفال بهم وتوزيع الملابس الجديدة عليهم وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

ويأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية .

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة والأثاث والأجهزة الكهربائية من الأورمان تتم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل العزب والنجوع، وأن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .

وأوضح أن تنظيم معارض الملابس الجديده على الايتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية منذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 25 عامًا حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيريه متعدده وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعايه والأكثر احتياجًا فى محافظات الجمهورية المختلفة، مشيراً ان الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن جمعية الأورمان نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادره، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

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