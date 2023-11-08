رفع 563 حالة إشغال طريق مخالف في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات اشغال مكبرة وذلك بالتعاون مع وحدة الاشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق.

وأسفرت عن رفع 563 حالة اشغال طريق تنوعت مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 263 حالة بدمنهور، 150حالة بالمحمودية و150حالة بأبو حمص و كذا تحرير 30 محضر اشغال طريق .

وأكدت نائب محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.