"مبادرة الطالب المنتج" ندوة بـ"تربية قناة السويس"

نظمت كلية التربية بجامعة قناة السويس ندوة بعنوان "مبادرة الطالب المنتج"، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور مدحت صالح عميد الكلية وبتنظيم وحدة الدعم الأكاديمي للطلاب بالكلية برئاسة الدكتورة سحر عبد المليك،

وتأتي الندوة بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة وتناول خلال الدورة خالد أحمد عبد المنعم مدير الوحدة مفهوم دراسة الجدوى، وأهميتها، والخطوات المتبعة لدراسة الجدوى، وطريقة تنفيذ المشروعات، وكيفية حساب تكاليف المشروع، كما قدم عدة نصائح وإرشادات لعمل دراسة جدوى مميزة، و الأساليب التي يجب اتباعها لنجاح المشروع، وفى نهاية الندوة تم عرض عدة نماذج لدراسة الجدوى .

ولاقت الندوة إقبالًا كبيرًا من الطلاب، مما يعكس رغبتهم في الحصول على كافة المقومات التى تؤهلهم لسوق العمل، وتساعدهم على تحويل أفكارهم إلى واقع عملي.