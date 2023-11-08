تعرف على تفاصيل عروض مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

يستعد مهرجان مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي لانطلاق دورته الثامنة في الفترة من 25 حتى 30 نوفمبر وتحمل الدورة اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب.

ويتضمن المهرجان 17 عرضا مسرحيا من مختلف دول العالم، اختيرت من بين 413 عرضا من أكثر من 57 دولة.

ومن المقرر أن يعرض خلال المهرجان في مسابقاته المختلفة 8 أعمال مسرحية تعرض لأول مرة عالميا هي: عرض Disappearing– بلغاريا، وعرض طاهرة – الكويت، وعرض Baesogoji (A pond in the Memory)– كوريا الجنوبية، وعرض الأول من تشرين الأول – سلطنة عمان، وعرض حجر صحي – مصر، وعرض Phonix - منغوليا ، وعرض Palunko`s Wife - كرواتيا، وعرض Aw-ThenticDeclanation - اليابان.

ويترأس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر العباسي، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.