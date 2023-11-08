خاص.. 3 أسباب تؤجل تجديد عقد علي معلول مع الأهلي

كشف مصدر بالنادي الأهلي موقف النادي من تجديد عقد على معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ"البوابة نيوز"، إن لجنة التخطيط قررت تأجيل ملف تجديد عقد علي معلول حتى نهاية الموسم رغم أن اللاعب يحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل لعدة أسباب.

وأضاف المصدر، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق متحفظ على تجديد عقد علي معلول بسبب تراجع مستوى اللاعب مؤخرا وكبر سنة بالإضافة لتعرضه للإصابة.

وشدد المصدر على أن قيمة راتب علي معلول تعتبر أزمة بالنسبة للأهلي، خاصة أن اللاعب الدولي التونسي يعتبر أغلى عقد في النادي ويحصل على مليون و350 ألف دولار في الموسم الحالي، وهو الأمر الذي يجعل من الصعوبة التجديد بنفس القيمة مع تخطية سن الـ33 عاما.

يذكر أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مكثفة مع أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك للتعاقد مع الظهير الأيسر للمنتخب الوطني ليكون بديلا للتونسي علي معلول، حيث استغل مسئول القلعة الحمراء أزمة “فتوح” مع الزمالك وقيادم النادي بعرضه للبيع .

يذكر أن النادي الأهلي جدد عقد الدولي التونسي علي معلول في صيف 2021 لموسمين حتى صيف 2024.

