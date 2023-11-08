أبطال أوروبا.. إنتر يبحث عن تأمين التأهل أمام سالزبورج

يحل فريق إنتر ميلان الإيطالى، ضيفاً ثقيلاً على نظيره ريد بول سالزبورج النمساوى، وذلك فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على معلب "رد بول أرينا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دورى أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز فريق إنتر ميلان الإيطالى على ملعب "سان سيرو"، بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الماضية، احرزهم اليكسيس سانشيز، وهاكن كالهانغولو من ضربة جزاء لصالح الفريق الإيطالى، بينما جاء هدف الفريق النمساوى عن طريق اللاعب اوسكار جلوخ.

ويبحث فريق إنتر ميلان الإيطالى، حامل اللقب 3 مرات عن حجز بطاقة التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ، وذلك بعدما حقق أنتصارين وتعادل، ليحتل بها وصافة المجموعة بـ 7 نقاط، بنفس عدد نقاط لريال سوسييداد الإسبانى المتصدر، وبفارق 4 نقاط عن ريد سالزبورج محتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط.