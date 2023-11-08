مجلس الأمن الروسي: كييف تلجأ إلى استخدام الأساليب الإرهابية ضد موسكو

أعلن أمين عام مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، أن كييف تلجأ إلى استخدام الأساليب الإرهابية ضد موسكو بشكل متزايد، دون تحقيق أي نجاح في ساحة المعركة.

وقال باتروشيف، خلال لقاء مع أعضاء بلدان رابطة الدول المستقلة في موسكو نقلته قناة (روسيا اليوم): "إن انهزام القوات الأوكرانية في ساحة المعركة، يجبر كييف على اللجوء إلى استخدام الأساليب الإرهابية من محاولات اغتيال للمواطنين الروس وشن هجمات على المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية"..مضيفا:"أن الجانب الأوكراني شن هجمات مماثلة ضد محطات لينينجراد وكورسك للطاقة النووية".

وأكد أن نظام الحد من الأسلحة في العالم يتعرض للانهيار والتخريب.. لافتا إلى زيادة خطر استخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية؛ على خلفية تصرفات الدول الغربية.. محذرا في الوقت نفسه من أن الولايات المتحدة تعزز نمو التهديدات والتحديات المشتركة بما في ذلك الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وقال باتروشيف: "إن التصرفات الأمريكية غير المسؤولة تسهم ليس فقط في تفاقم الأزمات القديمة وظهور أزمات جديدة بل وتعرقل أيضا الحل السلمي لها".. مدللا على ذلك بالنزاع الدائر حاليا في الشرق الأوسط.

وشدد على أن تصرفات بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تقلل من قيمة عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا وكذلك بعض هيئات الأمم المتحدة..مؤكدا أن النهج المسيس لواشنطن ولندن وبروكسل تسبب بإفراغ أنشطة هذه المؤسسات من قيمتها وجعلها بلا معنى.

