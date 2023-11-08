بالفيديو.. المرور: كثافات بشارع رمسيس والكورنيش

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية اليوم الأربعاء.

وقالت الإعلامية هالة الحملاوي، إن شارع الهرم الرئيسي يشهد تباطؤا في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية، كما أن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية تصل إلى ميدان العباسية، ونصل تقاطع شارع صلاح سالم وسنجد هناك بعض الكثافات المرورية.

وأضافت أن هناك سيولة مرورية أعلى كوبري الجلاء وتستمر حتى طريق العروبة، وعند كوبري المطار توجد كثافات نسبية تبدأ في الاختفاء أثناء الوصول إلى طريق المطار، كما أن هناك كثافات مرورية بسيطة ومتحركة مستمرة حتى منطقة وسط البلد أعلى كوبري الحدائق للقادم من الزاوية ومتجه إلى الفنجري، كذلك الأمر أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات.

فيما تظهر بعض الكثافات عند الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد، ويشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية تستمر حتى انتهاء ساعات الذروة الصباحية.