صحيفة (البلاد) تبرز تأكيد مجلس الوزراء السعودي مواصلة دعم الشعب الفلسطيني

أبرزت صحيفة (البلاد) السعودية، تأكيد مجلس الوزراء السعودي، استمرار المملكة في أداء دورها التاريخي والريادي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إطلاق حملة تبرعات شعبية لمساعدة الأشقاء في غزة وإغاثتهم، ومواصلة المساعي مع الأطراف الإقليمية والدولية؛ لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها تحت عنوان (جهود مكثفة) أن المملكة تتابع بقلقٍ بالغ التصعيد الإسرائيلي العسكري، واستمرار العمليات البرية لجيش الاحتلال، والقصف المتواصل الذي يخلّف عشرات الضحايا يوميًا، وهو ما أدانته وتدينه المملكة بأشد العبارات، في الوقت الذي تواصل فيه جهودها السياسية المكثفة على الأصعدة كافة، لوقف الحرب والحصار الجائر على أهالي غزة.

وأشارت الصحيفة إلى تأكيد المملكة أن المجتمع الدولي تقع عليه المسؤولية المباشرة بضرورة الوقف العاجل لتلك الجرائم الوحشية والحصار الجائر بحق المدنيين في غزة، وضرورة سرعة إيصال المساعدات، فازدواجية المعايير واستمرار عجز مجلس الأمن عن وضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة غير المبررة والمخالفة للقانون الدولي، ستترتب عليه تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة والسلم والأمن الإقليمي والدولي.