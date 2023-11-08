بالفيديو.. قاضي قضاة فلسطين: نواجه حرب إبادة جماعية وغزة أصبحت مقبرة لأهلها

قال الدكتور تيسير التميمي، قاضي قضاة فلسطين والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء في فلسطين: "إن الفلسطينيين هم أصحاب حق وأصحاب الأرض، لهذا نصمد عليها ونرابط فيها وندافع عنها، لأن فلسطين هي أرض النبوات ومهد الحضارات ومهبط الرسالات، والله حبانا بأن ندافع عنها وأن نكون رأس الحربة للدفاع عنها، وهي مكانة ميزنا الله بها لصمود الفلسطينيين مهما كانت التضحيات".

وأضاف "تيسير" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء: "نحن نواجه حرب إبادة جماعية وغزة الآن أصبحت مقبرة لأهلها بما فيهم من النساء والأطفال والشيوخ وعشرات الآلاف من الشهداء والمصابين وعشرات الآلاف من البيوت التي هدمت عليهم، فهي حرب إبادة لم يسبق لها مثيل في هذا القرن".

وتابع أن الشعب الفلسطيني اختار أن يعيش على ارضه وأن يموت فيها ويدفع فيها ولن يهجر منها، قائلًا: "لن نهجر من أرضنا مهما كلف الأمر من تضحيات".

وأردف: "جربنا الهجرة من أرضنا عام 1948 وكانت مصيبة ونكبة وعام 1967 وكانت نكبة النكبات والآن نختار أن ندافع عن أرضنا ونستشهد فيها وندفن فيها، لأن الله اختارنا أن ندافع عن أرضنا المباركة".