طقس الإسكندرية.. أجواء خريفية مع وجود شبورة مائية كثيفة وانعدام الرؤية

تشهد مدينة الإسكندرية اليوم أجواء خريفية، حيث يسود طقس معتدل نهارًا رطب ليلًا، وسجلت درجات الحرارة اليوم 26 مع تكاثر للسحب المنخفضة والكثيفة على معظم أجزاء المحافظة.

ولليوم الثالث على التوالي أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر، استمرار إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، بسبب الشبورة المائية الكثيفة.

وأضاف بيان محافظة الإسكندرية، أن سيتم إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، في الفترة من 4 إلى 8 صباحًا وحتى وضوح الرؤية، للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، وقررت الإدارة العامة للمرور في الإسكندرية إعادة فتح الطريق الساعة 8 صباحًا، إلا أن للتأكد من انتهاء الشبورة ووضوح الرؤية لقائدي المركبات، وهو الأمر الذي جعل فتح الطريق يتأخر بسبب صعوبات الرؤية أثناء القيادة، لتفادي وقوع أي حوادث مرورية، وحفاظًا على سلامة المواطنين .

وأشار إلى أن هذا القرار جاء استمرار تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتهيب المحافظة بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة.