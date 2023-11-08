الولايات المتحدة ترحب بتوقيع هولندا على اتفاقية "أرتميس" لاستكشاف القمر والمريخ

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بتوقيع هولندا على اتفاقية "أرتميس" لاستكشاف القمر والمريخ مع "ناسا".

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن هولندا أصبحت في الأول من نوفمبر الجاري الدولة رقم 31 التي توقع على اتفاقيات أرتميس.

وأضافت أنه في حفل استضافته السفيرة الهولندية لدى الولايات المتحدة بيرجيتا تازيلار، وقع مدير مكتب الفضاء الهولندي هارم فان دي فيترينج نيابة عن مملكة هولندا الاتفاقية بحضور مدير ناسا بيل نيلسون ونائب مدير ناسا بام ميلروي والأمين التنفيذي لمجلس الفضاء الوطني الأمريكي شيراج باريك.

وأشارت الخارجية الأمريكية في بيانها إلى أنه تم إطلاق اتفاقيات أرتميس في 13 أكتوبر 2020 بقيادة مشتركة بين وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة ناسا، بمشاركة ثماني دول.

وبحسب البيان، تضع اتفاقيات أرتميس مجموعة عملية من المبادئ لتوجيه التعاون في استكشاف الفضاء بين الدول، ويدعم الموقعون إصدار البيانات العلمية العامة ويناقشون أفضل السبل لتخفيف أو تجنب التداخل الضار على سطح القمر.

