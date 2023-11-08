صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأوكراني بدأ في التعافي منذ أوائل عام 2023

ذكر بيان لصندوق النقد الدولي أنه على الرغم من الحرب والهجمات الروسية المستمرة على مرافق البنية التحتية الحيوية، بدأ الاقتصاد الأوكراني في التعافي في أوائل عام 2023. وفي ظل بعض المخاطر التصاعدية، ربما يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا بنسبة 1% إلى 3% بحلول نهاية العام.

جاء هذا بيان لصندوق النقد الدولي حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية - حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - أنه في أعقاب الحرب الروسية، ومع انخفاض النمو بنسبة 29 في المائة في عام 2022، يحدث انتعاش اقتصادي تدريجي في عام 2023.

وأضاف أنه وسط الهجمات المستمرة على البنية التحتية في أوكرانيا، بدأ الاقتصاد في التعافي في أوائل عام 2023، حيث سجل نموا موسميا بنسبة 2.4 في المائة على أساس ربع سنوي. وتم تعديله في الربع الأول واستمر في التوسع خلال الربع الثاني. فيما يتوقع خبراء صندوق النقد الدولي نموا إجماليا بنسبة 1-3% لعام 2023.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، يعزى الانتعاش إلى زيادة المرونة بين الشركات والأسر خلال الحرب، بدعم من انتعاش الطلب المحلي وتحسن الحالة المعنوية للمستهلكين والشركات.

