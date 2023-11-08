محافظ الشرقية يُفاجئ شوارع مدينة أبو حماد ويُتابع أعمال تركيب بلاط الإنترلوك

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة في الساعات الأولى من صباح اليوم بشوارع مدينة أبو حماد لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك التأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والورش الحرفية بمواعيد الغلق المحددة لهم، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد عدد من شوارع المدينة ليصدر تعليماته لرئيس المركز بإلزام أصحاب المحال التجارية واتحاد ملاك العمارات السكنية بوضع صناديق قمامة موحدة الألوان والأحجام أمام المحال والعمارات للحفاظ علي البيئة وخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين وأدار معهم حواراً هادئاً وتعرف على مشكلاتهم على الطبيعة ، قائلاً أن المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

كلف المحافظ صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ابو حماد بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بإعادة طرح إستكمال أعمال رصف طريق أبو حماد / المسيد / الحلمية / بحطيط وإسناده لإحدى الشركات الجادة والعمل على إزالة كافة المعوقات أمامها لسرعة الإنتهاء منه ، كونه يُعد محوراً مرورياً هاماً يربط بين مركزي أبو حماد وبلبيس ، وكذلك سرعة الإنتهاء من رصف ورفع كفاءة شارع الشيخ أبو حماد وتهيئته أمام حركة السيارت والمارة ، مؤكداً اننا جميعاً نعمل من اجل المواطنين ونسعى جاهدين لتقديم أفضل الخدمات لهم.

توجه محافظ الشرقية لمدينة الزقازيق لمتابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك الجارية بالشوارع الجانبية بمنطقة لكوظ وقسم حسن صالح والتي تأتى تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

أطمأن محافظ الشرقية على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية بالمنطقة حيث تم الانتهاء من تركيب 2500متر من إجمالي 14 الف متر وبتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه ، وذلك للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة.

شدد المحافظ على شعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الاعمال والتأكد من مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها طبقا للمواصفات الفنية المحددة لسرعة الإنتهاء من اعمال الرصف الجارية بالمنطقة والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة لقاطنيها.

قدم أهالي المنطقة الشكر لمحافظ الشرقية والجهاز التنفيذي على الجهد المبذول والمتابعة المستمرة لأعمال التطوير والتجميل الجارية بها لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

رافق المحافظ في الجوله المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة