شباب كفر الشيخ تجري حوارا مفتوحا مع متدربي برنامج «استعد للمستقبل»

أطلق، اتحاد شباب كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، البرنامج التدريبي "استعد للمستقبل" لتثقيف وتأهيل الشباب، الذى عقد بقاعة التعليم المدني بالمديرية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، وبحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، فى بداية كلمته على اهتمام وزارة الشباب والرياضة بدعم ومساندة الكيانات الشبابية لأداء دورها في العمل العام والمشاركة الفعالة في خدمة المجتمع، وتذليل اى عقبات تواجه الكيانات الشبابية وفق أطر القوانين واللوائح المنظمة لعمل الهيئات الشبابية والرياضية و استمع الدكتور عزت محروس وكيل الوزارة إلى آراء الشباب في حوار مفتوح شهد حماس شباب المتدربين في توجيه أسئلة و تقديم مقترحات ومبادرات لاقت اهتماما كبيرا من جانب وكيل الوزارة، موجهاً الشباب بصياغة تلك المقترحات والمبادرات وتقديمها للأستاذ مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب للمناقشة والعرض.

وشهدت فعاليات التدريب مقدمة تعريفية عن اتحاد شباب كفرالشيخ، وتاريخ نشأته والهدف من إنشائه والفعاليات التي شارك فيها على مدار الفترة السابقة قدمها يسري ابو شعيشع المشرف العام على الاتحاد وانتهت الفعاليات بكلمة محمد شنح المشرف العام علي اللجان المركزية عن تعريف الحضور عن العمل التطوعي وأهميته وتأثيره على الفرد والمجتمع.

وأضاف محمد المعداوي، رئيس الاتحاد، أن التدريب يعتبر أداة فعالة لنقل المعرفة وتطوير المهارات ونقل القيم والمبادئ الثقافية التى تمكن الشباب من القيادة.

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