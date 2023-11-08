ads
الأربعاء 08 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شباب كفر الشيخ تجري حوارا مفتوحا مع متدربي برنامج «استعد للمستقبل»

وكيل شباب كفرالشيخ
وكيل شباب كفرالشيخ مع المتدربين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أطلق، اتحاد شباب كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، البرنامج التدريبي "استعد للمستقبل" لتثقيف وتأهيل الشباب، الذى عقد بقاعة التعليم المدني بالمديرية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، وبحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، فى بداية كلمته على اهتمام وزارة الشباب والرياضة بدعم ومساندة الكيانات الشبابية لأداء دورها في العمل العام والمشاركة الفعالة في خدمة المجتمع، وتذليل اى عقبات تواجه الكيانات الشبابية وفق أطر القوانين واللوائح المنظمة لعمل الهيئات الشبابية والرياضية و استمع الدكتور عزت محروس وكيل الوزارة إلى آراء الشباب في حوار مفتوح شهد حماس شباب المتدربين في توجيه أسئلة و تقديم مقترحات ومبادرات لاقت اهتماما كبيرا من جانب وكيل الوزارة، موجهاً الشباب بصياغة تلك المقترحات والمبادرات وتقديمها للأستاذ مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب للمناقشة والعرض.

وشهدت فعاليات التدريب مقدمة تعريفية عن اتحاد شباب كفرالشيخ، وتاريخ نشأته والهدف من إنشائه والفعاليات التي شارك فيها على مدار الفترة السابقة قدمها  يسري ابو شعيشع المشرف العام على الاتحاد وانتهت الفعاليات بكلمة محمد شنح المشرف العام علي اللجان المركزية عن تعريف الحضور عن العمل التطوعي وأهميته وتأثيره على الفرد والمجتمع.

وأضاف محمد المعداوي، رئيس الاتحاد، أن التدريب يعتبر أداة فعالة لنقل المعرفة وتطوير المهارات ونقل القيم والمبادئ الثقافية التى تمكن الشباب من القيادة.

IMG-20231108-WA0014
IMG-20231108-WA0014
IMG-20231108-WA0011
IMG-20231108-WA0011
IMG-20231108-WA0012
IMG-20231108-WA0012
IMG-20231108-WA0013
IMG-20231108-WA0013
الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة بكفر الشيخ شباب كفرالشيخ مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ البرنامج التدريبي استعد للمستقبل بكفر الشيخ