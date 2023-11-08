أبطال أوروبا.. بايرن ميونيخ يخشى من مفاجآت جالطة سراي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء نحو ملعب " أليانز أرينا"، حيث معقل الفريق البافارى بايرن ميونيخ الألمانى، والذى يستضيف نظيره جالطة سراى التركى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق البافاراى على ملعب "على سامى ين"، بثلاثة أهداف لهدف، ضمن منافسات الجولة الماضية، أحرزها كينغسيلي كومان وهارى كين وجمال موسيالا.

ويبحث فريق بايرن ميونج الألمانى، حامل اللقب 6 مرات عن حجز بطاقة التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ، وذلك بعدما حقق ثلاثة أنتصارات، ليحتل بها صدارة المجموعة الأولى، وبفارق 5 نقاط عن جالطة سراى التركى وصيف المجموعة بـ 5 نقاط.

ويسعى فريق بايرن ميونيخ للتأهل، وتحقيق فوز رابع، فى تلك المباراة ، رغم ان جالطة سراي لم يكن بالفريق السهل، والذى أظهر فى مباراة الذهاب بمدينة إسطنبول بقيادة المهاجم الأرجنتيني المخضرم ماورو إيكاردي رغبة بالفوز، والذى يأمل هو الآخر لتأمين تأهله.

وحقق الفريق البافاري عروض قوية فى الآونة الأخيرة، حيث سحق غريمه بوروسيا دورتموند برباعية نظيفه في عقر داره، ودمر حصون دارمتشات بـ 8 أهداف دون رد، وذلك فى الدورى، في ظل تألق مهاجمه الجديد الإنجليزي هاري كاين متصدر ترتيب الهدافين.