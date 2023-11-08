"مياه مسممة ونازحون بالملايين".. متحدث الأونروا: أوضاع غزة مأساوية لم نشهدها منذ 1950

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا في قطاع غزة، إن هناك نحو 2.5 مليون فلسطيني يعتبروا الآن من النازحين في مختلف مناطق قطاع غزة، فهؤلاء تركوا منازلهم وأهلهم منهم 726 ألف نازح موجودين في 150 منشأة تابعة للأونروا في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأضاف "عدنان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن هناك مئات الآلاف أيضًا غير متواجدين لدى الأونروا ولكن متواجدون في الطرقات أو نائمون على أبواب مدارس الأنروا أو في مدارس حكومية أو في كنائس أو في مستشفيات.

وتابع أن أوضاع قطاع غزة مأساوية للغاية لم نشهدها منذ عام 1950، موضحًا أن هناك نقصًا في جميع احتياجات الحياة ونقص في كل شيء.

وأكد المتحدث باسم الأونروا في غزة، أن المواد الغذائية الخاصة بالأطفال تنفد بالأسواق، ومياه الشرب التي تأتي من الآبار غير صالحة للشرب، وملوثة؛ لأن نسبة الملوحة في غزة تعادل 9 أضعاف المعدلات العالمية، وهذا يعني أنها مياه مسممة.