مصر ترسل الدفعة السادسة عشر من المساعدات الفلسطينية لغزة

قال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن الهلال الأحمر أعد اليوم القافلة السادسة عشر للمساعدات الفلسطينية وجرى إرسالها صباح اليوم إلى معبر العوجا التجاري بوسط سيناء لإعادة ادخالها الي قطاع غزة عبر معبر رفح الفلسطيني بواقع 65 شاحنة مساعدات فلسطينية تحمل أدوية ومستلزمات طبية وخيام ومياه معدنية وحليب أطفال.

وأكد رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، أن الهلال الأحمر سجل وصول 600 شاحنة تحمل 9000 طن من المساعدات مقدمة من مصر و19 دولة و14 منظمة دولية إلى غزة منذ بداية العدوان، ووصول 89 طائرة إلى العريش من 33 دولة ومنظمة محملة بـ7700 طن من المساعدات.

كما شهد معبر رفح البري أمس الثلاثاء عبور 652 من حاملي الجنسيات المزدوجة بينهم 55 كندي ومصريين أيضا ضمن العابرين من غزة إلى مصر عبر معبر رفح البري كما وصل 15 جريحا إلى الجانب المصري يرافقهم 10 مرافقين من ذويهم و4 حالات مرضية يرافقهم 3 من ذويهم كما استقبل قطاع أمس 81 شاحنة مساعدات فلسطينية عبر معبر رفح الفلسطيني.

وواصلت السلطات المصرية صباح اليوم الأربعاء إعادة فتح معبر رفح البري لاستقبال جرحى قطاع غزة وحملة الجنسيات المزدوجة .