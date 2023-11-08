أوكرانيا تصد هجمات روسية في كوبيانسك ومارينكا

قال الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، إن قواته صدت هجمات روسية في قطاعات متباعدة بساحة الحرب، واستعدت لمحاولة جديدة للسيطرة على مدينة أفدييفكا الواقعة شرق البلاد.

وأكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية خلال تقرير صدر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، أن قواتها صدت 15 هجومًا بالقرب من كوبيانسك شمال شرق البلاد، و18 هجومًا آخر بالقرب من مارينكا إلى الجنوب حيث تدور معارك منذ أشهر، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وصدت القوات الأوكرانية 9 هجمات في أفدييفكا، إذ شنت موسكو أحدث محاولة من بين عدة هجمات في منتصف أكتوبر.

من جانبه؛ قال فيتالي باراباش، رئيس الإدارة العسكرية في أفدييفكا، إن هطول الأمطار لعدة أيام حال دون أي تقدم روسي جديد في الوقت الراهن فيما وصفه بـ«الموجة الثالثة».

وأضاف: «القوات الروسية استهدفت مصنع فحم الكوك الضخم في المدينة بالمدفعية خلال الأسبوع الماضي»، مشيرًا إلى إجلاء آخر 16 عاملًا كانوا يعملون في المصنع.