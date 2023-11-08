انطلاق قافلة طبية شاملة بمركز الحسنة بوسط سيناء

يستقبل مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالحسنة قافلة طبية شاملة، يوم السبت المقبل بمقر الوحدة الصحية بقرية القسيمة وذلك بالتعاون مع مستشفى العريش العسكري وجمعية رسالة للأعمال الخيرية.

وقال المحاسب سعد بغدادي رئيس مدينة الحسنة، إن القافلة الطبية تضم مجموعة متميزة من الأطباء في تخصصات مختلفة وهي :

باطنة، أمراض نساء وتوليد، جلدية، جراحة عامة، عظام، أطفال، مسالك بولية، رمد، أنف وأذن، تغذية علاجية، مخ وأعصاب، أسنان، وذلك لتوقيع الكشف على جميع المواطنين بمركز ومدينة الحسنة والتشخيص والعلاج بالمجان.

وتشمل القافلة معمل تحاليل طبية، وفني نظارات ، وفني أطراف صناعية.

والقافلة تقدم الخدمات الطبية السبت في تمام الساعة العاشره صباحا، ومدة القافلة يوم واحد فقط وذلك حرصا على صحة وسلامة جميع السيدات بمركز ومدينة الحسنة.

ويأتي في إطار استمرار ومواصلة تنفيذ القوافل العلاجية الطبية الشاملة لتوفير خدمات الرعاية الصحية للأهالي بمركز ومدينة الحسنه وتحقيق الحياه الكريمة لهم.