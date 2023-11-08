تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

كشف الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس النادي بعد خضوعه لعملة جراحية عقب إصابته بنزيف في المخ أمس الثلاثاء.

وتعرض العامري فاروق نائيب رئيس النادي الأهلي لأزمة صحية خلال اجتماع المكتب التنفيذي داخل النادي أمس الثلاثاء وتم نقله إلى مستشفى المعلمين بجوار النادي الأهلي.

وقال سعد شلبي في تصريحات تلفزيونية أن حالة العامري فاروق مستقرة بعد خضوعه لجراحة في المخ وسيخضع لفحوصات طبية وأشعة خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على حالته ونحتاج للدعاء من الجميع حتى يتجاوز تلك الأزمة الصحية.

وأضاف المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن نائب رئيس النادي العامري شعر بصداع شديد وتعرض للإغماء وتوقف القلب لمدة دقائق معدودة وتم نقله إلى المستشفى القريبة من النادي بعدما حصل ارتفاع في ضغط الدم وهو ما تسبب في الأزمة الصحية.

وتابع: تم إجراء عملية جراحية لنائب رئيس الأهلي للتخلص من تجمع دموي، وهو الآن يتواجد في العناية المركزة لمدة 24 ساعة.