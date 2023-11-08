اليابان وألمانيا تتفقان على ضرورة مواصلة تقديم الدعم القوي لأوكرانيا

اتفقت وزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو، اليوم الأربعاء، مع نظيرتها الألمانية أنالينا بيربوك، على ضرورة مواصلة تقديم الدعم القوي لأوكرانيا حتى في ظل أزمة الشرق الأوسط المستمرة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الوزيرتين أكدتا عزمها التعاون في القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية بما في ذلك الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية واختطاف كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين.

وقالت كاميكاوا إن العلاقات بين اليابان وألمانيا أصبحت أقرب وأقوى من أي وقت مضى بما في ذلك في مجال الأمن، معبرة عن أملها في تعزيز التعاون بشكل أكبر بين البلدين.

بدورها، قالت بيربوك إن المحادثات الثنائية التي عقدت في مارس الماضي عمقت التعاون الأمني ​​بين البلدين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

يشار إلى أن وزراء خارجية مجموعة السبع يجتعمون حاليا في العاصمة اليابانية (طوكيو) لبحث المخاوف العالمية بما في ذلك الصراع بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالصين وأنشطتها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

