اليوم.. الكاتبة الكولومبية لاورا ريستريبو تحاضر في مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع سفارة جمهورية كولومبيا بالقاهرة محاضرة للكاتبة الكولومبية لاورا ريستريبو، والتي تحظى بشهرة واسعة في جميع أنحاء العام، وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة الساعة ١١:٠٠ صباحًا، بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، القاعة متعددة الأغراض.

من الجدير بالذكر أن روايات أمريكا اللاتينية من أكثر الكتب انتشارًا حول العالم، وربما يعود ذلك إلى أن شعوبها قد عانت كثيرًا من الاستعمار وقاومت عبر العقود من خلال الثورات، فكان أدبهم تجسيدًا لأوضاع بلادهم ولمعاناتهم.

وتعد الكاتبة لاورا ريستريبو أحد أهم رواد الأدب والفكر السياسي بالقارة اللاتينية، وترجمت مؤلفاتها إلى أكثر من لغة ومنهم اللغة العربية، ومن الكتب التي ترجمت: "هذيان"، "كالفهد في الشمس" و "صحبة حلوة".

وستدور المحاضرة حول النظرة الأدبية للمجتمع اللاتيني تجاه العالم العربي ومدى التشابه بين المجتمعات اللاتينية والعربية.

ستُلقى المحاضرة باللغتين الإسبانية والإنجليزية مصحوبة بترجمة للغة العربية.