تفاصيل حالة رضا سليم وموعد بداية البرنامج التأهيلي

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موعد انتظام المغربي رضا سليم مهاجم الفريق في البرنامج التأهيلي بعد خضوعه لعملية جراحية في عظام الترقوة.

وتعرض رضا سليم للإصابة بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة الأهلي وصن داونز، في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي وخضع لعملية جراحية وسيغيب لفترة لن تقل عن 3 شهور.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات صحفية، إن رضا سليم حالته مستقرة ومطمئنة بعد الجراحة التي ‏خضع لها لتثبيت عظمة الترقوة عقب الإصابة التي تعرض لها.‏

وتابع أحمد جاب الله أنه على تواصل مع أخصائي الجراحة الذي أشرف على عملية رضا سليم، لمعرفة جميع التفاصيل، وأنه اللاعب سيبدأ مرحلة ‏العلاج الطبيعي في الجيم خلال الأيام المقبلة.‏

وتأكد غياب المغربي رضا سليم لاعب الأهلي عن المشاركة رفقة فريقه في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام في السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل، بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة.