اليابان تدعو المجتمع الدولي إلى التعاون من أجل الهدنة الإنسانية في غزة

أكدت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا أن المجتمع الدولي بحاجة إلى التعاون من أجل هدنة إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحماس لتوصيل الإمدادات الأساسية للمدنيين في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن كاميكاوا قولها للصحفيين بعد جلسة عشاء العمل في اليوم الأول من اجتماعهم الذي يستمر يومين في طوكيو، إن المجموعة ستعبر عن "موقفها الموحد" بشأن الوضع الأخير في الشرق الأوسط.

وأضافت كاميكاوا، في بيان اليوم الأربعاء، أن إسرائيل شنت عمليات قصف عنيفة على الأراضي الفلسطينية التي تحكمها حماس ردا على "الهجمات" التي نفذتها الجماعة الفلسطينية الشهر الماضي.

وأوضحت أن اليابان أبلغت إسرائيل أن أفعالها يجب أن تكون متوافقة مع القانون الدولي، كما ذكرت خلال الاجتماع أن إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس وتحسين الوضع الإنساني "أمور ذات أولوية قصوى"، ويجب تأمين "وصول المساعدات الإنسانية" كشرط مسبق للحصول على إمدادات مساعدات كافية.

وتستعد اليابان، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام، اليوم الأربعاء، لخمس جلسات، بحسب وزارة الخارجية.

من جانبه، أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ماتسونو هيروكازو عن رغبته في استمرار التواصل مع الدول الأخرى وكذلك المنظمات الدولية ومواصلة الجهود الدبلوماسية لتهدئة الوضع وتحسين الظروف الإنسانية في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن.

كما أعرب ماتسونو - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - عن أمله في أن يظهر البيان الختامي لوزراء خارجية مجموعة السبع موقفا موحدا للتكتل بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".

ويجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع حاليا في العاصمة اليابانية (طوكيو) لبحث المخاوف العالمية بما في ذلك الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" والحرب بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالصين وأنشطتها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

