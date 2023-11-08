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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لأول مرة.. قياسات بدنية للاعبي منتخب الشباب بأجهرة ” team polar system”

وائل رياض
وائل رياض
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خضع لاعبو منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، اليوم الأربعاء، لقياسات بدنية في المران الصباحي الذي أقيم بملعب فندق الإقامة. 
أقيم المران الصباحي للاعبين عن طريق قناع التدريب " training mask " ، بأجهزة team polar system التي تستخدم لأول مرة لقياس وتحليل أداء اللاعبين بصورة تقنية عالية ومباشرة لإصدار تقارير فنية وبدنية دقيقة عن كل لاعب.
يضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من ، وائل رياض مديرا فنيا ، علاء عبده مدربا عاما ، رامي عادل مدربا مساعدا ، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمي ، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال ، عادل محفوظ مديرا اداريا ، الدكتور هاجد هاني طبيبا ، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي ، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات .

منتخب الشباب اتحاد الكرة وائل رياض