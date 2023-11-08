السعودية: مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا تزال قيد المناقشة

قال خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار السعودي، إن مسألة تطبيع العلاقات بين بلاده وإسرائيل لا تزال قيد المناقشة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأوضح “الفالح” خلال جلسة نقاشية في منتدى "بلومبرج" للاقتصاد الجديد المنعقد في سنغافورة، ردا على سؤال بشأن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل: "لقد كان هذا الأمر مطروحا على الطاولة، وما زال مطروحا، ومن الواضح أن الانتكاسة، التي حدثت في الشهر الماضي، أوضحت سبب إصرار السعودية، على أن حل النزاع ينبغي أن يكون جزءا من تطبيع أوسع في الشرق الأوسط".

وأضاف: أن الرياض تحاول تحقيق السلام بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية من خلال المفاوضات.