ads
الأربعاء 08 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية: مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا تزال قيد المناقشة

علم السعودية
علم السعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار السعودي، إن مسألة تطبيع العلاقات بين بلاده وإسرائيل لا تزال قيد المناقشة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأوضح “الفالح” خلال جلسة نقاشية في منتدى "بلومبرج" للاقتصاد الجديد المنعقد في سنغافورة، ردا على سؤال بشأن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل: "لقد كان هذا الأمر مطروحا على الطاولة، وما زال مطروحا، ومن الواضح أن الانتكاسة، التي حدثت في الشهر الماضي، أوضحت سبب إصرار السعودية، على أن حل النزاع ينبغي أن يكون جزءا من تطبيع أوسع في الشرق الأوسط".

وأضاف: أن الرياض تحاول تحقيق السلام بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية من خلال المفاوضات.

خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار السعودي تطبيع العلاقات السعودية إسرائيل