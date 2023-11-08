"حملة مواطن": تهديد وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة تطرف وجنون

أكد المهندس جورج عياد، رئيس الهيئة العليا لحملة مواطن لدعم مصر بالخارج، أن مطالبة وزير إسرائيلي إلقاء قنبلة نووية على غزة بأنه دليل انحراف وتطرف بصناع القرار الإسرائيلي، وانفلات في رد الفعل لدرجة الجنون.

وقال "عياد" في بيان له اليوم إن مثل هذه التصريحات السافرة من جانب حكومة إسرائيل تشعل الحريق في المنطقة وتؤجج الغضب في الصدور ضد الاحتلال وممارساته السافرة.

وطالب رئيس الهئية العليا لحملة مواطن لدعم مصر بالخارج، المجتمع الدولى التصدى بحسم لخطاب العنف والكراهية والعنصرية الصادر عن اسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل كيان إرهابي مجرم يسعى إلى قتل الفلسطينيين وضم المزيد من أراضيهم وبناء المزيد من المستوطنات، وهي السياسة التي تنتهجها حكومة بنيامين نتنياهو ووزراءه يطالبون بضرب قطاع غزة بالقنبلة النووية.



وأشار المهندس جورج عياد، أن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي أميخاي إلياهو، بأن جيش الاحتلال يفكر في إسقاط قنبلة نووية في غزة، يكشف وجه إسرائيل الإجرامي والارهابي فهي كيان لا يحترم القوانين الدولية والإنسانية، وتصرفاته تثير الغضب وتكاد تدفع للانفجار في المنطقة.



واختتم عياد، تصريحاته بأن من الضروري للغاية وقف اطلاق النار، وتفعيل هدنة انسانية، ولا يمكن استمرار الحرب طوال هذه المدة فوق رأس المدنيين والأبرياء بقطاع غزة، ولا يمكن قبول صمت المجتمع الدولي على هذه المجازر.

