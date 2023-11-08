اليوم.. اتحاد الكرة يعلن موعد نهائي كأس مصر

يعلن اتحاد الكرة في الساعات المقبلة موعد نهائي كاس مصر بين الأهلي، والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز التي تقام اليوم ،الأربعاء، لتحديد طرف النهائي الثاني.

وقال عامر حسين عضو مجلس ادارة الكرة والمشرف على المسابقات: “سنحدد موعد نهائي كأس مصر للنسخة الماضية خلال الساعات المقبلة.

في شأن مختلف، يُعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة لمباراة جيبوتي وسيراليون في انطلاقة مشواره المنتخب تصفيات المونديال، في مؤتمر صحفي غدا الخميس.

ويعكف المدير الفني حالياً على دراسة الأسماء التى سيتم ضمها للمعسكر المقبل الذى ينطلق 13 نوفمبر الجاري، وطلب روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، الاطلاع على التحقيقات التى أجرتها إدارة الزمالك مع أحمد فتوح ومحمد صبحي قبل حسم موقفهما من المعسكر المقبل لمباراتي جيبوتي وسيراليون فى تصفيات كأس العالم.