موديست يقود التشكيل المتوقع للأهلي أمام سيراميكا في الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تجمع بينهما في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، والمؤجلة من الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الأهلي المركز السابع برصيد 9 نقاط حصدها من 3 مباريات فيما يأتي فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.

ويغيب عن الأهلي عدد كبير من اللاعبين لأسباب مختلفة أبرزهم علي معلول ورضا سليم للإصابة، ومحمود كهربا للإيقاف وصلاح محسن وخالد عبدالفتاح وحمزة علاء ومحمود متولي وعمرو السولية لوجهة نظر فنية.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم الدبيس - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - حسين الشحات - إمام عاشور - اليو ديانج - بيرسي تاو.

خط الهجوم: أنتوني موديست.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق ضم 21 لاعبا لقائمة مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: كريم الدبيس - ياسر إبراهيم -رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - محمد هاني - اكرم توفيق- كريم فؤاد.

خط الوسط: كريم نيدفيد - أحمد نبيل كوكا - مروان عطيه - حسين الشحات - أحمد عبدالقادر - امام عاشور - محمد مجدي افشه - اليو ديانج - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: انتوني موديست وبيرسي تاو.