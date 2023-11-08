محافظ أسوان يشدد على إزالة التعديات والاستعداد الجيد للانتخابات الرئاسية

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماع المجلس التنفيذى، بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بجانب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، علاوة على القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية .

وخلال الاجتماع وجه المحافظ جميع الأجهزة المعنية بمتابعة ومراجعة كافة المدارس ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية التي تم اختيارها كمقار للجان الانتخابات الرئاسية للاطمئنان على كفاءتها لتكون في جاهزية كاملة بشكل حضارى لاستقبال الناخبين.

وشدد على ضرورة قيام المسئولين بالجهاز التنفيذى بعرض أى مشكلة تحتاج إلى التدخل من المستوى الأعلى على المحافظ شخصياً لسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة والسريعة حيالها بما يصب فى تحقيق الصالح العام، وهو الذى يتواكب مع الدور المتميز الذى يقوم به أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى نقل نبض الشارع الأسوانى بشفافية كاملة من مشاكل وهموم للمسئولين، وفى مقدمتهم المحافظ لوضع الحلول الجذرية لها.

وكلف اللواء أشرف عطية بالتنسيق بين أجهزة المحافظة وكلية الهندسة والمركز الاستشارى بجامعة أسوان لاستكمال الملفات المتبقية من التصالح فى مخالفات البناء حيث وصلت نسبة الملفات التى تم فحصها إلى 14 ألفا و190 ملفا بواقع 69 % من إجمالى 20 ألفا و600 ملف، مشدداً على أهمية التنسيق أيضاً بين رؤساء المراكز والمدن والجهات المختصة لإستكمال جهود التعامل الفورى مع أى تعديات على أراضى أملاك الدولة الزراعية أو البناء التى يتم رصدها سواء عبر منظومة المتغيرات المكانية أو الصادر لها قرارات إزالة، ولاسيما فى ظل نجاح الموجه الـ 21 بشكل مميز، ومواصلة إستعادة مساحات كبيرة مرة أخرى للرقعة الزراعية للحفاظ على حق الشعب والدولة فى أراضيه .

وأعطى أشرف عطية توجيهاته لمواصلة مراجعة مخرات السيول الطبيعية والصناعية وإزالة أى تعديات بها أولاً بأول لتكون جاهزة لتصريف أى كميات من المياه عليها فى حالة سقوط أمطار أو سيول، وتجهيز مساكن الإيواء العاجل بنطاق كل مركز ومدينة، وهو الذى يتكامل مع إستكمال جهود رفع الكفاءة الفنية لمختلف المعدات والمركبات والسيارات بالمحليات ومديريات الخدمات، علاوة على الإلتزام بترشيد إستهلاك الكهرباء، وإستثناء المواقع الحيوية، والمتابعة اليومية لأعمدة الأنارة بالشوارع لتلافى إنارتها فى الفترة الصباحية، وكذا الإلتزام بمواعيد قطع المياه وعودتها للتشغيل مرة أخرى فى حالة وجود أعمال بالمحطات أو الشبكات، والإبلاغ والتنوية المسبق عنها.

وطالب مسئولى التموين بتكثيف جهود اللجان المشتركة لتشديد الرقابة التموينية والسيطرة على الأسعار، ومواجهة جشع بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة بكل قوة وحزم للتخفيف عن كاهل المواطنين، وهو الذى يتوازى مع تكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفات، والتعامل الفورى مع أى مركبات تصدر منها عوادم للحفاظ على البيئة من أى ملوثات، فضلاً عن إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال سارقى مطابق الصرف الصحى للحد من هذه الظاهرة بشكل كامل.

وأوضح محافظ أسوان بأنه تم الموافقة على تخصيص مساحة 5 أفدنة لإنشاء سوق كبير بمدينة كوم أمبو بما سيساهم بدوره فى القضاء على أكثر من 70٪ من الإشغالات والباعة الجائلين .

هذا وقد شهدت جلسة المجلس التنفيذى عرض أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لبعض المشاكل والمطالب الجماهيرية ، والتى من بينها مشكلة تدفق كميات من المياه بقرية بنبان قبلى حيث كلف المحافظ بتشكيل لجنة ميدانية من كافة المختصين للقضاء على هذه المشكلة بشكل نهائى ، كما تم عرض إنجازات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2024/2023 ، والذى تم تنفيذ مشروعاته بنسبة 40 % بإجمالى اعتمادات 610.1 مليون جنيه، وتم كذلك عرض مؤشر التنافسية لمحافظة أسوان لتقييم منظومة العمل فى مختلف القطاعات، بالإضافة إلى عرض موقف الطلبات المقدمة بالمراكز التكنولوجية بمختلف مدن ومراكز المحافظة والتى حققت معدلات إنجاز فى الكم التراكمى للمعاملات المتنوعة الخاصة بالمواطنين، فضلاً عن موافقة المجلس التنفيذى على إطلاق أسم الشهيد عمرو شهاب عبد الحميد أبو النيل على مدرسة أسوان الرسمية المتميزة بمدينة أسوان الجديدة.

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