مع دخوله يومه الـ33 .. العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يوقع المزيد من الشهداء والجرحى

استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة في اليوم الثالث والثلاثين للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على أحياء مختلفة من مدينة غزة استهدفت عددا من المنازل والشقق السكنية المأهولة ما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين في صفوف المواطنين، خصوصًا في أحياء تل الهوا والرمال الجنوبي والصبر والنصر والشيخ رضوان والزيتون والشجاعية، نقل عدد منهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

واستهدفت غارة إسرائيلية منزلًا في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء ومصابين، وجرى انتشال عدد من الشهداء والجرحى بعد استهداف طيران حربي إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ولا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وأصيب عدد من الأشخاص عقب استهداف جنوب الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين في مُحيط جامعة القدس المفتوحة بحي النصر شمال غرب مدينة غزة.

واستهدفت طائرات حربية إسرائيلية منزلًا شرق مُخيم جباليا، حيث وصل 9 شهداء وعدد من الجرحى لمُستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وفي بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمال قطاع غزة، قصفت طائرات حربية إسرائيلية عددا من منازل المواطنين وأوقعت شهداء ومصابين.

ويتواصل القصف الصاروخي والمدفعي العنيف في مختلف مناطق قطاع غزة، مخلفا المزيد من الضحايا والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن ودمار كبير في الأماكن المستهدفة.