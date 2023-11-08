"كيودو": بايدن وشي جين بينغ سيجريان محادثات في 15 نوفمبر

أفادت وكالة "كيودو" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج يخططان لإجراء محادثات ثنائية في 15 نوفمبر الجاري في سان فرانسيسكو على هامش قمة آبيك.

وقالت الوكالة إن الاستعدادات للاجتماع في مرحلتها النهائية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن بكين لم تؤكد رسميا بعد مشاركة شي جين بينج في القمة.

وذكرت أنه إذا وصل الزعيم الصيني إلى الولايات المتحدة، فستكون هذه زيارته الأولى للولايات المتحدة منذ أبريل 2017. وأشارت إلى أن الصين والولايات المتحدة تخططان لمناقشة مجالات التعاون المحتملة في القضايا العالمية مثل تغير المناخ بالإضافة إلى استئناف المفاوضات الدفاعية مع الصين لتقليل مخاطر التصعيد.

وأعلنت الإدارة الأمريكية، سابقا، أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لعقد لقاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج على هامش قمة آبيك. من جهته قال وزير الخارجية الصيني وانج يي في الشهر الماضي إن العمل جار لتنظيم لقاء بين شي جين بينج وبايدن على هامش قمة آبيك، لكن "الطريق إلى سان فرانسيسكو قد يكون صعبا".

ومن المقرر أن تعقد قمة أبيك في سان فرانسيسكو في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر الجاري.