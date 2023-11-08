الارصاد تحذر.. شبورة كثيفة تصل للضباب علي الطرق السريعة وطقس مائل للحرارة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاربعاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية،و حار علي جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

ويشهد الاربعاء شبورة مائية صباحا تكون كثيفة احيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء تصل الى حد الضباب على بعض المناطق.

وامطار خفيفة الى متوسطة ورعدية على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين تمتد خفيفة علي مناطق من اقصي جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 19 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 34 للعظمى والصغرى 24 وعلى شمال الصعيد 31 والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمى 22 درجة.