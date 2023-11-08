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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

عالم الزلازل الهولندي يحذر من زلزال كبير سببه قصف غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حذر عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوجربيتس من إمكانية تسبب القصف الإسرائيلي العنيف على غزة بزلزال كبير.

وقال هوجربيتس في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "على العالم أن يجبر إسرائيل على وقف هذا الجنون. بصرف النظر عن الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، سيكون لهذا القصف في النهاية تأثير زلزالي كبير على المنطقة".

وأضاف: "سيؤدي القصف إلى تسريع حدوث زلزال كبير على طول البحر الميت".

وسبق أن حذر هوغربيتس من احتمالية وقوع زلازل مدمرة، أبرزها الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي، والذي خلّف أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، إذ توقع حدوث ذلك قبل 3 أيام.

وفي المقابل، يصرّ العلماء على عدم إمكانية التنبؤ بوقوع الزلازل والهزات الأرضية على الإطلاق.

فلسطين غزة زلزال