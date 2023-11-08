وزير التجارة الجزائري: اتباع منهج تشاركي بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين لتعزيز الصادرات

أكد وزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني، ضرورة اتباع منهجية تشاركية تشاورية بين السلطات الحكومية والمتعاملين الاقتصاديين في بلاده؛ لتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات.

وأوضح «زيتوني»، في كلمة له خلال مشاركته في ورشة عمل حول الإجراءات البنكية والجمركية والضريبية الخاصة بعملية التصدير، بالجزائر العاصمة، أنه من الضروري رفع العقبات وتوحيد الرؤى بين السلطات الحكومية والمتعاملين الاقتصاديين؛ من أجل تطوير وتنويع وزيادة حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات والانخراط في سلاسل القيم العالمية.

وأكد وزير التجارة الجزائري، على وجود إرادة سياسية قوية نحو التغيير من خلال منهج تشاركي وتشاوري مع كل الفاعلين في ميدان التصدير وحتى الإنتاج؛ بغرض الخروج بحلول عملية للصعوبات ورفع العراقيل مهما كان نوعها وطبيعتها أمام المصدرين.