استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه بداية اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقراره بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023، في البنوك الحكومية والتجارية العاملة في سوق الصرف المصرية للشهر الثامن على التوالي .

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بداية اليوم الأربعاء فى البنك المركزي المصرى نحو 30.83جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع .

جاء أعلى سعر بيع صرف الدولار الأمريكي اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى قيمة له مقابل الجنيه نحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الأهلى المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع .

واستقر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك مصر ( ثانى أكبر البنوك الحكومية في مصر ) عند نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع .

وصل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التنمية الصناعية نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع .

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم مسجلا 30.95 جنيه للشراء

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى البنك التجارى الدولى CIB

نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

و في بنك إتش إس بى سى HSBC، وصل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم إلى نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار فى المصرف العربي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار فى بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع .