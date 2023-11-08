الرئيس الفنزويلي: إسرائيل زرعت أيديولوجية أكثر خطورة من النازية

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن إسرائيل زرعت أيديولوجية أكثر خطورة من النازية.

وأشار مادورو - حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية، إلى أن إسرائيل دمرت مسجدا عمره أكثر من ألف عام، إضافة إلى كنيسة كاثوليكية أرثوذكسية، كما هاجم مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

ولفت مادورو إلى أن إسرائيل "زرعت أيديولوجية أكثر خطورة من النازية، أولا ضد الشعب الفلسطيني، ومن ثم يأتي دور الشعوب العربية والإسلامية والمسيحية".

يذكر أن الرئيس الفنزويلي أكد في وقت سابق أن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، لافتا إلى أن فنزويلا ستقدم دعما إنسانيا لقطاع غزة.

وفي وقت سابق، حث مادورو المجتمع الدولي على الدعوة إلى وقف إبادة الشعب الفلسطيني، وأوصى بعقد مؤتمر دولي لتحقيق السلام ولإقامة دولة فلسطينية.