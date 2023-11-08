شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، في غارات إسرائيلية استهدفت أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بوصول شهيدان وعدد من الجرحى إلى مستشفى الأندونيسي، جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلا في جباليا شمال غزة.

كذلك وصل إلى مجمع الشفاء الطبي 15 شهيدا وعدد من الجرحى، سقطوا في غارات شنها الطيران الإسرائيلي على حيي الشجاعية والزيتون شرق غزة، لمنازل عائلات الشرباصي والسوسي ومريش والغمري.

وشنّ الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة على بيت لاهيا، ومنطقة الطوابين خلف سوق البسطات في حي الشجاعية شرق غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى، غالبيتهم أطفال ونساء.

ولا يزال المنقذون والمواطنون يحاولون انتشال قتلى وجرحى من تحت أنقاض المنازل التي قصفها الطيران الإسرائيلي في منطقة الطوابين.