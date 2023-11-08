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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

في ذكراه تعرف علي القديسين المكللون الأربعــة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تحيي الكنيسة الكاثوليكية ذكرى وفاة القديسين المكللون الأربعــة.

كان فى أيام الملك دقلديانوس فى مدينة روما اربعة أخوة يدعون نيكوستراتوس وكاستوريو وسينفوريانو وكلوديوس ، وكانوا جميعاً متدينين بالديانة المسيحية ومشتاقين إلى بذل أعناقهم شهادة عن هذه الديانة التى شغفت قلوبهم بمحاسنها

وكانوا يعملون فى قطع الحجارة من محاجر الرخام ، كان الأخوة الاربعة أكثر من مجرد عمال ؛ فى الواقع كانوا ماهرين فى نحت الصخور . كانوا فنانين فى عملهم . 

عندما ذهب الإمبراطور دقلديانوس إلى مدينة بانونيا ، التفت إلى النحاتين الأربعة الأخوة ، الذين كان يعرف شهرتهم ، للحصول على بعض الزخاف ، وافق الرجال الأربعة على طلب الإمبراطور دون مشاكل . ولكن عندما طلب منهم أن يصنعوا تماثيل للإله إسكولابوس ، رفض قاطعوا الحجارة القيام بذلك لانهم لا ينحتون إله وثني ، ولا يؤمنون بالديانة الوثنية ، فلما رأى الإمبراطور أنهم رفضوا طلبه ، أمر بالقبض عليهم وساقهم إلى أقدام صنم إسكولابوس وأمرهم بالسجود له . 

وإلا فيجلدون جميعاً . فلما رفضوا السجود للوثن نزعوا عنهم ثيابهم ، وشرعوا يجلدونهم جلداً قاسياً بقيود مرصصة بالحديد ، وتم حبسهم فى براميل من الرصاص وألقوا بهم فى نهر الدانوب ، ولما فاضت أرواحهم رأى الملك أن يترك جثثهم ملقاة على قارعة الطريق لتأتي الكلاب وتأكل منها . فلما دنت الكلاب احترمت تلك الجثث القديسة وتمنعت من أن تعبث بها.

 ثم أن بعض المسيحيون حملوها خفية وقبروها باحترام وإكرام . في كنيسة بنيت باسمائهم فى مدينة سيليو بإيطاليا . ومنذ القديم تمسكت الكنيسة الرومانية بذكر هؤلاء الإخوة النحاتون الأربعة . 

أقباط أقباط الكاثوليك فاة القديسين المكللون الأربعــة