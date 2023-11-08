السفير الفلسطيني لـ«القاهرة الإخبارية»: لا يحق لأي فصيل سياسي أن يكلف الشعب الفلسطيني حربا

قال السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، إن مصر صاحبة حق في فرض السيادة الوطنية الكاملة على أراضها، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية ترفض تهجير الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية على أرض سيناء، ولن نقيم دولتنا في أي مكان على أراضي غير فلسطينية.



وتابع "اللوح"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، خلال تغطية خاصة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء الثلاثاء، أن الامن القومي المصري جزأ لا يتجزأ من الأمن القومي الفلسطيني، وهناك حرص على حماية هذا الأمن، موجهًا الشكر حكومة وشعبًا وللرئيس السيسي على هذه المواقف التاريخية الصلبة مع الشعب الفلسطيني.



ولفت إلى أن فلسطين في قلب كل مواطن مصري، وكذلك مصر في قلب كل مواطن فلسطين، وطالما مصر بخير فالشعب الفلسطيني بخير، مضيفًا أنه لا يحق لأي فصيل سياسي أن يكلف الشعب الفلسطيني حرب، وهذا الأمر ينطبق على حركة فتح وكل الفصائل ، ولكنه لا يريد الحديث عن هذا الأمر في هذا الوقت.